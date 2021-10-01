2 zanlı 1 ay süreyle cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da ‘kasti hasar’ mesesiyle ilgili yürütülen polis soruşturması kapsamında tutuklanan, sonrasında ise ülkede izinsiz ikamet ettikleri belirlenen P.O ile P.J.I, bir ayı aşmamak kaydıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Polis, zanlı P.O’nun 31 Aralık 2020, zanlı P.J.I’nın ise 30 Eylül 2019 tarihinden itibaren ülkede izinsiz ikamet ettiğini mahkemede aktardı.

Her iki zanlı “KKTC'de izinsiz ikamet etmek” ve “Kasti hasar” meselesi ile ilgili olarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, zanlıların “KKTC'de izinsiz ikamet etmek” ve “Kasti hasar” suçlarını işlediğini belirtti.

Polis, 28 Eylül’de Lefkoşa Adli Şube’de "Kasti Hasar" meselesi ile ilgili soruşturulan 28 yaşındaki Nijerya uyruklu P.O’nun pasaportunda yapılan muhaceret kontrolünde, 31 Aralık 2020’den ve 30 yaşındaki Nijerya uyruklu P.J.I’nin ise 30 Eylül 2019’dan KKTC' de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini anlattı.

Polis, bir kişiye ait dairenin kapısını hasara uğratan zanlıların uyuşturucu anlaşmazlığı olduğuna dair şüpheler de olduğunu belirtti.

Daire kapısını hasara uğratan zanlı P.J.I’nın aleyhine başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek zanlıların tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 1 ayı aşmamak üzere gün cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. (Evrim KAMALI)