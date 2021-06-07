2 YILDA 32 BİN 692 DAVA… Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan faaliyet raporlarından derlenen verilere göre, ceza davalarında verilen hükümler sonucu 2 yılda 32 bin 692 mazbata çıkarıldı. İcra edilen mazbatalardan 8 Milyon 146 bin 588 TL tahsil edildi.

ASKIDA 21 BİN 995 DAVA VAR… 2019 yılında icra edilen 9 bin 708 mazbata ile 7 Milyon 297 bin 448 TL gelir ve 1 Milyon159 bin 559 TL Belediye Cezası tahsil edildi. 2020 yılında icra edilen 3 bin 984 mazbata ile 6 Milyon 96 bin 655 TL gelir ve 849 bin 140 TL Belediye Cezası tahsil edildi. 21 bin 995 dava askıda.

Devrim DEMİR

Giderek zorlaşan yaşam koşulları, ödenemeyen borçlar, mahkemelerin istatistiklerine de ‘mazbata’ olarak yansıdı. Borçlanarak yaşamını idame ettirmeye çalışan binlerce kişi borçlarını geri ödeyemedi, ödenmeyen borçlar mahkemeye taşındı.

KKTC’de son 2 yılda 30 binden fazla vatandaşa ödeyemediği için yargıya taşınan borcu için mazbata çıkarıldı.

Mahkemenin verdiği hüküm sonrası, alacağın tahsili için uygulanan bir yöntem olan ‘mazbata’ ödenmediği takdirde hapislik kararı ile sonuçlanabiliyor.

32 bin 692 mazbata 8 Milyon 146 bin TL tahsilât..

Mahkemelerin 2019-2020 faaliyet raporuna göre ceza davalarında verilen hükümler sonucu 32 bin 692 mazbata çıkarılırken bu davalarda icra edilen mazbatalardan toplamda 8milyon 146 bin 588 TL tahsil edildi.

En fazla dava Lefkoşa Mahkemesi’nde…

Ceza davalarında verilen hükümler sonucu çıkarılan mazbataların mahkemelere göre dağılımı incelendiğinde dava sayısının en fazla Lefkoşa’da olduğu gözlemleniyor. Mahkemelerin 2019-2020 verilerine göre, 2019 yılında 20 bin 892, 2020 yılında 11 bin 800 mazbata davası dosyalandı. Mahkemelerin verilerine göre, 2019 yılında Lefkoşa’da 6 bin 259 dava dosya edilirken, 2020 yılında 5 bin 354 dava dosya edildi.

Belediye cezaları dikkat çekti..

Mahkemelerin 2019-2020 yılları arasında yaptığı tahsilâtlara ilişkin belediye cezaları da dikkati çekiyor. Mahkemelerin verilerine göre, 2019 yılında 1 milyon 159 bin 559 TL, 2020 yılında ise 849 bin 140 TL belediye cezası tahsil etti.

Askıda 21 bin 995 mazbata davası var…

KKTC mahkemelerinin istatistiklerine göre, 1 Ocak 2021 tarihi itibari ile askıda bulunan 21 bin 995 mazbata davası var.

Bu davaların 7 bin 750’si Lefkoşa Mahkemesi’nde, 6 bin 770’i Mağusa Mahkemesi’nde, bin 483’ü Girne Mahkemesi’nde, 4 bin 588’i Güzelyurt Mahkemesi’nde, 375 İskele Mahkemesi’nde, bin 29’u ise Lefke Mahkemesi’nde.

Pandemi iflasa sürükledi…

2020 Mart ayından bu yana küresel salgın pandemi nedeniyle hem vatandaş hem esnaf zor günlerden geçerken, 2020 yılı Mahkeme Faaliyet Raporlarına da bu süreç yansıdı.

Borcu borçla kapatmaya çalışan binlerce kişiye mahkeme yolu göründü. Binlerce dosya için mazbata emri verildi. Pandemi nedeniyle iş yerine kilit vuran binlerce kişi mazbata ile karşı karşıya geldi.

Döviz kurlarındaki artış ve Türk Lirası’nın süratle değer kaybetmesi, ev, araba ve diğer birçok giderin döviz üzerinden olduğu KKTC’de kazanç biriminin Türk Lirası olması vatandaşları iflas noktasına getirdi.