2 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Ayrıldığı kız arkadaşına ait fotoğrafları kişisel bilgileri ifşa olacak şekilde faceboktan yayınlayan Hamit Bayadursun hakkındaki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Yargıç Candaş okudu.

Yargıç, sanığın sosyal medya aracılığıyla özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun 6 yıl, özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun ise 5 yıl hapis öngördüğünü belirtti. Sanığın ayrıldığı kız arkadaşına ait özel fotoğrafları ve kişisel bilgileri birçok kişiye anında ulaşan facebook gibi bir mecradan canlı yayın yaparak yayınlandığını kaydeden yargıç, söz konusu suçları iki ayrı tarihte iki kez işlediğini belirtti. Yargıç, sanığın ifadesinde eski kız arkadaşına çok para verdiğini, sıkıntıya girdiğini söylediğini ancak bunların gerekçe olamayacağını ifade etti. Yargıç, sanığın varsa alacağı bunu hukuk yoluyla mahkemeye başvurarak halletmesi gerektiğini ifade etti. Yargıç, özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçunun yaygınlaştığına değinerek, bir ilişki içerisinde olan kişilerin güven duygusu içerisinde bir birlerine özel fotoğraf gönderebildiğini, ayrıldıktan sonra bunun sosyal medya aracılığıyla kötü ithamlarla yayınlanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Yargıç Candaş, sanıkla ilgili şikayetin devam ettiğini de belirtti. Yargıç, sanığın özür dileyip pişman olmasını, davasını kabul etmesini ise lehine değerlendirdiklerini ifade etti.

Yargıç Candaş tüm olgular ışığında sanığı 2 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.