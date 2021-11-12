2 yerli üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi

Haftalık gıda analizlerinde, iki numunede tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre 5-11 Kasım arasında ithal ürünlerden alınan 22 numune üzerinde yapılan analizlerde limit üstü bitki koruma ürünü kullanıldığını gösteren herhangi bir bulguya rastlanmadı; ancak ülke içi toplanan 18 numunenin ikisinde tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanıldığı tespit edildi.

Mevlevi köyü sakinlerinden Şakir Amca’ya ait pazıda ve İncirli köyü sakinlerinden Ahmet Lekesiz’e ait kabakta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi.

Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesine göre değerlendiriliyor.

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