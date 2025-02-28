2 yerli üründe kalıntıya rastlandı
Tarım Dairesi, son bir haftada yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetimlerinde, 2 yerli üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü bulunduğunu açıkladı.
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Tarım Dairesi, son bir haftada yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetimlerinde, 2 yerli üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü bulunduğunu açıkladı.
Daireden açıklanan, 21-27 Şubat tarihleri arasındaki dönemi kapsayan gıda denetim sonuçlarına göre, 21 ithal ürünün tamamı temiz çıktı ancak yerli ürünlerden tavsiye dışı bitki koruma ürünü içeren 2 numuneye rastlandı.
Mağusa sakini Necati Ananaç’a ait marulda ve Akdeniz köyü sakini Osman Konut’a ait narda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünler imha edildi.
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Etiketler : Gıda denetimleri