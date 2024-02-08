2 yaşındaki Kadir Erkin Dağlar yaşamını yitirdi
Yüksek ateş şikayeti nedeniyle 4 Şubat'ta ailesi tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne götürülen 2 yaşındaki Kadir Erkin Dağlar hayatını kaybetti.
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Yüksek ateş şikayeti nedeniyle 4 Şubat'ta ailesi tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne götürülen 2 yaşındaki Kadir Erkin Dağlar hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Kadir Erkin Çağlar, 4 Şubat'tan beridir yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 6 Şubat'ta hayatını kaybeden bebeğin otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınırken, ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda tespit edilecek.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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