2 yaşındaki Kadir Erkin Dağlar yaşamını yitirdi

Yüksek ateş şikayeti nedeniyle 4 Şubat'ta ailesi tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne götürülen 2 yaşındaki Kadir Erkin Dağlar hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Kadir Erkin Çağlar, 4 Şubat'tan beridir yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 6 Şubat'ta hayatını kaybeden bebeğin otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınırken, ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda tespit edilecek.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.