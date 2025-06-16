2 Milyon TL’lik büyük ikramiye devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından 16 Haziran’da gerçekleştirilen Babalar Günü temalı Devlet Piyangosu çekilişinde 2 Milyon TL’lik büyük ikramiye “42487” numaralı bilete isabet etti. Ancak ikramiye devretti.

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada, büyük ikramiyenin satılmayan bilete çıktığı ve bu nedenle ikramiyenin bir sonraki çekilişe devrettiği belirtildi.

Sırada ‘20 Temmuz Özel Çekilişi’ var

Bir sonraki büyük çekiliş, 20 Temmuz’da yapılacak olan “20 Temmuz Özel Çekilişi” olacak. Bu çekilişte büyük ikramiye 5 Milyon TL olarak belirlendi. Toplamda 12 Milyon TL’lik ödülün dağıtılacağı çekiliş, “çıkana kadar çekiliş” konseptiyle gerçekleşecek.

Biletlerin 17 Haziran’dan itibaren satışa sunulacağı duyurulurken, bilet fiyatı ise 300 TL olarak açıklandı.

Biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Vatandaşlara, biletlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden kontrol etmeleri çağrısı yapıldı. Açıklamada, “Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız” uyarısı yer aldı.