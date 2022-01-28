2 metre yükseklikten beton zemine düştü, ağır yaralandı
Bostancı’da dün sabah 51 yaşındaki Mehmet Akbulut, işçi evinin çatısını tamir ettiği sırada, çatının çökmesi sonucu iki metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı.
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Bostancı’da dün sabah 51 yaşındaki Mehmet Akbulut, işçi evinin çatısını tamir ettiği sırada, çatının çökmesi sonucu iki metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı.
Polis, Akbulut’un Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğum bakım servisinde müşahede altına alındığını duyurdu.
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Etiketler : iş kazası, polis basın bülteni, mehmet akbulut