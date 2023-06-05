2 ithal üründe kalıntı tespit edildi
Tarım Dairesi’nin 26 Mayıs-1 Haziran tarihlerini kapsayan gıda denetimlerinde yerli ürünlerin tümü temiz çıkarken, ithal iki üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
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Tarım Dairesi’nin 26 Mayıs-1 Haziran tarihlerini kapsayan gıda denetimlerinde yerli ürünlerin tümü temiz çıkarken, ithal iki üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
27 ithal ürün arasında İşleyen Kardeşler’e ait sarı elma ile Cahide Kılıç’a ait çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edildi
Yerli 7 üründen alınan numuneler temiz çıktı
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Etiketler : Tarım Dairesi, gıda denetimi