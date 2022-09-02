2 ithal, 1 yerli üründe kalıntı

Tarım Dairesi 26 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ürünlerde 40 numuneden 38'i temiz çıkarken, 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Yerli ürünlerde ise 10 numuneden 9'u temiz çıkarken, 1 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

İthal ürünlerde Svs Tic Ltd. ait Armut’da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.

İthal ürünlerde Köşe Tic. Ltd. ait Nektarin’de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerde Serhatköy sakini Hüseyin Yırık’a ait Üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.