2 eczacı ve 3 sivil 80 bin TL teminatla serbest

Sahte reçete soruşturması ile ilgili tutuklanan eczacı S. A.,sivil vatandaşlar M. A., G. T. ve E.K., ve Lefke’de boş bir binada ele geçirilen 26 çöp torbası ilaçla ilgili tutuklanan eczacı İ.T. Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı ve 80 bin TL nakit teminat şartı ile ileride yargılanmak üzere serbest bırakıldılar.

Mahkemede, olayın detaylarını anımsatan polis, 25 Eylül tarihinde Lefke’de boş bir binada 26 çöp torbası kupürsüz ilaç bulunarak, emare alındığını yapılan soruşturmada olayın gündeme gelmesinin ardından ilaçların İ.T.’nin yönlendirmesiyle boş binaya bırakıldığının tespit edildiğini anımsattı.

Polis, zanlıların toplamda 11 gün tutukluluk emri alındığına işaret ederek, “Sahte reçete” soruşturmasının devam ettiğini, zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade etti.

Polis, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlıların avukatı nakit teminatına itiraz etti

İddia makamı zanlıların 80’er bin TL nakit teminat yatırması ve her biri için ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı talebinde bulundu.

Zanlılar M. A., G. T. ve E. K.’nın avukatları talep edilen nakdi teminatın indirilmesini talep etti.

Aktarılan talebi değerlendiren mahkeme, zanlıların 80 bin TL nakit teminat yatırması, ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması, haftada bir gün polise ıspat-ı vücutta bulunması ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile tutuksuz yargılanmalarına karar verdi.