Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi. Değerlendirme toplantısı yapıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, federasyon temeline bağlı bir anlaşmanın başarılı olamayacağı görüşünü yinelerken, ‘egemen eşitliğin’ kabulü ile resmi müzakere sürecine geçilebileceği fikir birliğini de tekrarladı.

Annan Planı’na evet diyen Kıbrıslı Türklerin cezalandırılırken, Kıbrıslı Rumların ödüllendirildiğini söyleyen Tatar, Kıbrıslı Türkler’in ‘yama’ edilmek istendiğini savundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile yüzde yüz fikir birliği içinde ‘egemenlik’ hedefini yineleyen Tatar, uluslar arası bölge dengeye de işarete etti. Türkiye’nin desteğini çok önemsediğini kaydeden Tatar, “Bu görüşme sürecini Türkiye Cumhuriyeti ile büyük bir uyum içerisinde sürdürüyoruz” dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu’na ilgisi ve ziyaretleri için teşekkür eden Tatar, Antalya’da düzenlenen Diploması Formu’nu da hatırlattı, orada KKCT’nin varlığından rahatsız olanlara da yanıt verildiğini söyledi, “Türkiye Cumhuriyeti hep bizim yanımızda durmuş, Ersin Tatar bizim davetlimizdir bu masalarda da yer alacaktır yanıtı vermiştir” şeklinde konuştu.

20 Temmuz’un Kurban Bayramı’nın da ilk günü olduğunu anımsatan Tatar, o gün TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da burada ağırlamaktan duyacağı memnuniyeti de belirtti.

Tatar, “Eşitlik temelinde anlaşma için mücadele vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu: “Sahadaki gerçeklikten kopuk çözüm arayışları masada sonuç vermemiştir”

KKTC’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirten TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da düzenlenen Diploması Formu’na katılımdan rahatsızlık duyanlar olduğunu ancak, katılımdan kendilerinin memnun ve mutlu olduğunu belirtti.

Başbakan Ersan Saner ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun da katılımı ile heyetler arası bir görüşme gerçekleştirildiğini, 5+BM görüşmesi ve sonrasındaki temasların değerlendirildiğini belirtti.

Cenevre’deki 5+BM toplantısının bir dönüm noktası olduğu görüşünü belirten Çavuşoğlu, Rum tarafını bu fırsatı değerlendirmeye çağırdı.

“Sahadaki gerçeklikten kopuk çözüm arayışları masada sonuç vermemiştir” diyen Çavuşoğlu, Kıbrıslı Rum Lider’in Kıbrıslı Türklerin egemen eşitliğini reddettiğini söyledi.

Kıbrıs Türk Halkını azınlık gören bu zihniyeti kendilerinin de yok saydığını söyleyen Çavuşoğlu, Maraş açılımı ve hidrokarbon yataklarının paylaşımının da bugünkü görüşmelerde ele alındığını belirtti. Maraş açılımının şeffaf ve hukuki çerçevede olacağını kaydeden Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz konusunda da TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölgesel konferans önerisinin masada olduğunu hatırlattı.

“Biz kimsenin hakkını yedirmeyiz” diyen Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Halkı’nın hakkını, hukukunu korumaya da devam edeceklerini kaydetti.

Soru üzerine BM Özel Temsilcisinin atanmasına karşı olunduğunu da açıklayan Çavuşoğlu, “Gerek yoktur” dedi.

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