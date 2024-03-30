2 bin 50 adet sahte ABD doları tedavüle sürüldü

Girne’de faaliyet gösteren iki ayrı kumarhanede müşteri olarak bulunan iki ayrı şahıs tarafından 50’lik banknotlardan oluşan toplam 2bin 50 adet sahte ABD doları tedavüle sürüldü.

Söz konusu sahte paralarla ilgili polis dikkatli olunması çağrısı yaptı, şüpheli görülen kişilerin polis merkezine bildirilmesi yönünde uyarıda bulundu.

Tedavüle Sürülen Sahte 50’lik ABD Dolarlarının Seri Numaraları;

MB24413708C, MB 24416213C, MB24413472C, MB24413878C, MB24415550C, MB24414997C, MB24413088C, MB 24413502C, MB24415299C, MB24415764C, MB24414585C, MB24414971C, MB24414334C, MB24415849C, MB24414041C, MB24415870C, MB 4414495C, MB24412961C, MB 24416027 C, MB24415302C, MB24415159C, MB24415523C, MB24413308C, MB24416285C, MB24415215C, MB24415479C, MB24413960C, MB24412844C, MB24414650C, MB 24412418C, MB24415264C, MB24413996C, MB24412870C, MB24412448C, MB24415458C, MB24416318C, MB24413743C, MB24415048C, MB24412967C, MB24412558C, MB24412310C

Polisin olayla ilgili açıklaması şöyle:

Girne’de faaliyet gösteren iki ayrı kumarhanede müşteri olarak bulunan iki ayrı şahıs tarafından 50’lik banknotlardan oluşan toplam 2bin 50 adet sahte ABD doları tedavüle sürüldüğü tespit edildi.

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan 50’lik ABD Doları cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur.