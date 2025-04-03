2 bin 138 ceza, 152 trafikten men, 16 tutuklu…

Bir haftalık trafik raporu:

Kıbrıs’ın kuzeyinde geçen hafta yapılan trafik denetimleri neticesinde 2 bin 138 kez cezai işlem uygulandı.

Polis açıklamasında, trafik suçları sürat (840) , mobil araçla tespit edilen sürat (185), tehlikeli sürüş (14), dikkatsiz sürüş (49), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma (130), sürüş ehliyetsiz araç kullanma (11), alkollü içki tesiri altında araç kullanma (55), sürüş esnasında cep telefonu kullanma (19 ), emniyet kemeri takmadan araç kullanmak (58), trafik levha ve işaretlerine uymama (87), trafik ışıklarına uymamak (13), muayenesiz araç kullanmak ( 55 ), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanma (26), yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak (13 ), özel eşya taşıma "B" İşletme izinsiz araç kullanma ( 19), aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırma (18), koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanma (7), ışık kurallarına uymama veya yetersiz ışıkla araç kullanma (5) ve 590 diğer trafik suçları olarak açıklandı.

Toplam 152 araç trafikten men edilirken 16 sürücü tutuklandı.

80 trafik kazası, 1 ölü 21 yaralı...

Aynı dönemde 1 kişinin öldüğü 21 kişinin de yaralandığı 80 trafik kazası meydana geldi.

Polisin 24-30 Mart tarihlerini kapsayan trafik raporuna göre 1’i ölümle, 16’sı yaralanmayla ve 63’ü de hasarla sonuçlanan kazalarda 6 milyon 421 bin 680 TL’lik hasar meydana geldi.

Trafik kazalarının 33’ü süratli araç kullanmak, 13’ü dikkatsiz sürüş,15’i kavşakta durmamak, 10’u yakın takip 9’u da diğer etkenlerden kaynaklandı.

Kazaların 28’i Lefkoşa, 11’i Gazimağusa, 33’ü Girne, 3’ü Güzelyurt, 5’i de İskele’de yaşandı.