1’i yurt dışından toplam 41 pozitif vaka
"Toplam 7884 test yapıldı, 41 pozitif vakaya rastlandı, 28 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 7884 olup, 33'ü yerel 41 pozitif vakaya rastlandı, 28 kişi taburcu edildi.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
Toplam 7884 test yapıldı, 41 pozitif vakaya rastlandı, 28 kişi taburcu edildi
1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş olup, 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .33 kişi ise yerel vakadır.
14 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 11 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez- 1/ Ķızılbaş -1/ Hamitköy-1/ Sulariçi-5 / Gönyeli-4 / K.Kaymaklı-2
Girne
Girne Merkez- 3/ Beylerbeyi-1/ Ozanköy- 1/ Dikmen-2 /Karaoğlanoğlu-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez- 10/ Pile-1
20 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7884
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 41
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel Vaka Sayısı: 33
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 667.328
Toplam Vaka Sayısı: 4041
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3590
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 427
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 65
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 359
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3