1’i yurt dışından toplam 41 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7884 olup, 33'ü yerel 41 pozitif vakaya rastlandı, 28 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Toplam 7884 test yapıldı, 41 pozitif vakaya rastlandı, 28 kişi taburcu edildi

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş olup, 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .33 kişi ise yerel vakadır.

14 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 11 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez- 1/ Ķızılbaş -1/ Hamitköy-1/ Sulariçi-5 / Gönyeli-4 / K.Kaymaklı-2

Girne

Girne Merkez- 3/ Beylerbeyi-1/ Ozanköy- 1/ Dikmen-2 /Karaoğlanoğlu-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez- 10/ Pile-1

20 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7884

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 41

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel Vaka Sayısı: 33

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 667.328

Toplam Vaka Sayısı: 4041

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3590

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 427

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 65

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 359

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3