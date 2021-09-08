“1960’a dönüş diye bir şey olamayacak”

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadİs’in “Kıbrıs Cumhuriyetine dönme” görüşünü sürekli paylaştığını söyleyerek 1960’a dönüş diye bir şey olamayacağına işaret ederek 18 Eylül’de New York’a gidişi öncesinde kendisinin de değerlendirmeleri olacağını belirtti

Baş müzakereci ve özel temsilcisi Ergün Olgun’un TC Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle New York öncesinde bazı değerlendirmeleri olduğunu dile getiren Tatar şöyle konuştu:

“Biz de son durumu netleştirmek suretiyle New York’a gideceğiz. Orada BM Genel Sekreteriyle yapacağımız toplantıdan sonra ikili görüşmeler ve Rum tarafıyla görüşme olur mu olmaz mı ilerleyen günlerde göreceğiz. Ama benim için önemli olan ve Türkiye’nin de bize verdiği tam destekle yan yana yaşayan iki eşit egemen devletin iş birliğiyle ancak Kıbrıs’ta bir anlaşma olabileceği noktasındaki pozisyonumuz açık ve nettir. Geri adım atmamız söz konusu değildir. Zaten bu konuyu özellikle ben Cumhurbaşkanı seçildikten sonra paylaşmış bulunmaktayız.”