19 yaşındaki genç boğulma tehlikesi geçirdi
Boğaz’da dün bir site içindeki havuzda yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçiren 19 yaşındaki bir genç hastaneye kaldırıldı.
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Boğaz’da dün bir site içindeki havuzda yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçiren 19 yaşındaki bir genç hastaneye kaldırıldı.
Polis bültenindeki bilgiye göre, olay 12.00 sıralarında meydana geldi.
Sitedeki havuzda yüzen Auygustinas Backis adlı kişi, boğulma tehlikesi geçirmesinin ardından kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde ilk yardım tedavisinin ardından müşahede altına alındı.
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