19 Mayıs talihlisi 5 Milyon TL’lik ikramiyesine kavuştu

19 Mayıs 2025 tarihli çekiliş kazananı ikramiyesini teslim aldı. 5 Milyon TL’lik büyük ikramiyeyi; kazanan adına Türkiye İş Bankası Taşkınköy Şube Müdürü Fatma Yorgancıoğlu teslim aldı. Şanslı bilet, Güzelyurt bayisi Mehmet Özdek tarafından satılan "81869" numaralı bilete isabet etmişti. 5 Milyon TL’lik büyük ikramiye, Piyangolar Birimi Muhasebe Sorumlusu Muhittin Kalkan tarafından teslim edildi.

20 Temmuz çekilişinde büyük ikramiye 5 Milyon TL

20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 5 Milyon TL olacak. Biletlerin satışta olduğu çekiliş, ‘çıkana kadar çekiliş’ konseptiyle gerçekleştirilecek.