19 Mayıs talihlisi 5 Milyon TL’lik ikramiyesine kavuştu
Şanslı bilet, Güzelyurt bayisi Mehmet Özdek tarafından satılan "81869" numaralı bilete isabet etmişti. 5 Milyon TL’lik büyük ikramiye, Piyangolar Birimi Muhasebe Sorumlusu Muhittin Kalkan tarafından teslim edildi.
19 Mayıs 2025 tarihli çekiliş kazananı ikramiyesini teslim aldı. 5 Milyon TL’lik büyük ikramiyeyi; kazanan adına Türkiye İş Bankası Taşkınköy Şube Müdürü Fatma Yorgancıoğlu teslim aldı. Şanslı bilet, Güzelyurt bayisi Mehmet Özdek tarafından satılan "81869" numaralı bilete isabet etmişti. 5 Milyon TL’lik büyük ikramiye, Piyangolar Birimi Muhasebe Sorumlusu Muhittin Kalkan tarafından teslim edildi.
20 Temmuz çekilişinde büyük ikramiye 5 Milyon TL
20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 5 Milyon TL olacak. Biletlerin satışta olduğu çekiliş, ‘çıkana kadar çekiliş’ konseptiyle gerçekleştirilecek.
Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.