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19 kişi yasağı ihlal etti

19 kişi yasağı ihlal etti

Sokağa çıkma yasağı kapsamında, 04-05 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 19 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal etti.

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Sokağa çıkma yasağı kapsamında, 04-05 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 19 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, kapalı olması gereken 2 iş yerinin yasal emirlere uymayarak açık olduğu tespit edildi. 
Bahse konu iş yeri işletmecisi 3 kişi ile sokağa çıkma yasağını ihlal eden 19 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı. 

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