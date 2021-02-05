19 kişi yasağı ihlal etti

Sokağa çıkma yasağı kapsamında, 04-05 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 19 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, kapalı olması gereken 2 iş yerinin yasal emirlere uymayarak açık olduğu tespit edildi.

Bahse konu iş yeri işletmecisi 3 kişi ile sokağa çıkma yasağını ihlal eden 19 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.