1835 test yapıldı, 7'si yerel 14 pozitif vaka
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1835 olduğunu, 7'si yerel 14 pozitif vakaya rastlandığını, 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1835 olduğunu, 7'si yerel 14 pozitif vakaya rastlandığını, 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 7 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Bakan Pilli, vakalardan 2 kişinin Lefkoşa, 8 kişinin Girne, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
16 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1835
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 7
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 365.233
Toplam Vaka Sayısı: 1895
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1643
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 241
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 53
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 185
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 11
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3