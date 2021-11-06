180 bin kişi evlerini yeterince ısıtamadı

Avrupa İstatistik Ofisi’nin(Eurostat) verilerine göre, Kıbrıs’ın güneyinde 2020 yılında 180 bin kişinin, evlerini yeterince ısıtmak için temel enerji hizmetlerine ulaşma açısından ekonomik olanaksızlıklar yaşadığı belirtildi.

Kıbrıs’ın güneyindeki Haravgi gazetesi, Kıbrıs’ın güneyinin enerji fakirliğinde ilk sıralarda yer aldığını, 2020’de güneydeki kişilerin yüzde 21’nin, evlerini yeterince ısıtamadıklarını dile getirdiğini belirtti.

Habere göre Kıbrıs’ın güneyindeki bu oran, Bulgaristan(yüzde 27) ve Litvanya’nın (yüzde 25) ardından Avrupa’daki 3’üncü en yüksek oranı teşkil ediyor.

