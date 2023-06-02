18 metre yüksekten düşerek hayatını kaybetti

Lefkoşa'da bu sabah 30 yaşındaki Plangji Yilyov Balkum 18 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Lefkoşa'da bu sabah 02.00 sıralarında 30 yaşındaki Plangji Yilyov Balkum evinin giriş kapısının anahtarını kaybettiği gerekçesiyle beşinci kattaki dairesine giriş yapmak amacıyla koridor boşluğundaki pencereden dairesinin balkonuna geçiş yaptığı sırada, dengesini kaybederek yaklaşık 18 metre yükseklikten beton zemine düştü, hayatını kaybetti.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.