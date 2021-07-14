18 kişiye daha KKTC Yurttaşlığı
UBP – DP- YDP Azınlık Hükümeti’nin 28 Haziran ve 5 Temmuz tarihli Bakanlar Kurulu toplantılarında aldığı kararlarla, 18 kişiye daha KKTC Yurttaşlığı verildi.
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UBP – DP- YDP Azınlık Hükümeti’nin 28 Haziran ve 5 Temmuz tarihli Bakanlar Kurulu toplantılarında aldığı kararlarla, 18 kişiye daha KKTC Yurttaşlığı verildi.
Yeni yurttaşlıklar, 13 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
KKTC Yurttaşlığı alan 18 isim şöyle:
Cengiz Turan, Büşra Nur Al, Sema Oduncu, Nazlı Can Güder, Açelya Arıyürek, Fikriye Şipal, Hasan Vardi, Derin Akkuyu, Seda Yurdusev, Bünyamin Ayaz, Aynur Yarcan, Dilan Gündoğ, Melisa Şanverdi, Semra Keçeli, Fatma Öğredik, Emel Belgiç, Alara Sezer, Gizem Işık.
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Etiketler : yurttaşlık, UBP-YDP-DP