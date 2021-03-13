18 kişi yasak tanımadı

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 11-12 Mart tarihleri arasında 18 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında yapılan denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen 18 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.