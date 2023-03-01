18 elektronik sigara, 130 cinsel gücü artırıcı jel

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir markette saat 21:00 sıralarında, polis tarafından yapılan kontrol sonucunda, ithali yasak olan toplam 18 adet elektronik sigaranın gümrüksüz olarak, 130 adet cinsel isteği artırıcı jelin ise izinsiz olarak tasarruf edilip satışa sunulduğu tespit edildi.

Bahse konu ürünler emare olarak alındı, market işletmecisi F.A.(E-21) tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.