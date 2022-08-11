18 belediyeye karşılık adım adım reform önerisi

Ertuğrul SENOVA

UBP-DP-YDP ÜstEL Hükümeti, yerel yönetim reformuna ilişkin çalışmayı tüm siyasi partilerin yer aldığı, oybirliği şartı olan AD-HOC komite yerine, çoğunluğunun bulunduğu İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin gündemine aldı, bu durum yeni bir siyasi krize neden oldu.

UBP kanadı, önceki günkü toplantıda 27 Kasım’da gerçekleşecek yerel seçime 18 belediye ile girmeyi önerdi, CTP bu öneriyi kabul etmedi.

Toplantı sonrasında herhangi bilgi verilmeden Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine ilişkin komite üyelerine çağrı yapıldı.

CTP, söz konusu komite değişim kararının ardından Mecliste bir basın toplantısı düzenleyerek, sürece ilişkin mevcut durumu kamuoyu ile paylaştı. Genel Başkan Erhürman, ‘hükümetin’ “Ben yaptım oldu” mantığını kabul etmeyeceklerini belirtti.

Tarafların talepleri

Bir süredir devam eden AD-HOC Komite toplantılarında, oybirliğini alacak bir kararın neden üretilemediğini araştıran YENİDÜZEN, ÜstEL Hükümeti’nin reforma ilişkin hazırladığı taslak çalışması ile CTP’nin reforma dair önerilerine ulaştı.

ÜstEL Hükümeti, belediyelerin sayısını ‘tek hedef’ olarak değerlendirirken, CTP ise merkezi idarenin bazı yetkilerini yerele devretmek, belediyelere yönelik mali düzenlemeler yapmak, mali denetimi yeniden düzenlemek gibi farklı hedefler ve bu hedeflere ulaşabilecek “ilk etaptaki” somut önerilerini ortaya koyuyor.

ÜstEL Hükümeti’nin tek talebi: Belediye sayısını azaltalım

Hükümetin taslak çalışmasında sadece, belediyelerin birleştirilmesi ve sayının azaltılmasına dair 5 farklı “birleştirme yöntemi” yer alıyor.

Elde edilen bilgilere göre hükümetin tek ve son talebi, 28 olan belediye sayısını 18’e düşürmek.

CTP’nin hedef ve önerileri

CTP’nin önerinde, merkezi idarenin bazı yetkilerini yerele devretmek, belediyelere yönelik mali düzenlemeler yapmak, mali denetimi yeniden düzenlemek gibi farklı hedefler ve bu hedeflere ulaşabilecek “ilk etaptaki” somut öneriler yer alıyor.

Hedefler

CTP’nin ortaya koyduğu söz konusu hedefler şöyle:

Merkezi idarenin bazı yetki, görev ve sorumluluklarını, bu yetki, görev ve sorumlulukları yerine getirmeye uygun idari ve mali potansiyele sahip (bizim önerimizde ‘kent belediyesi’ olarak anılan) belediyelere devretmek.

Belediyeleri gider seviyeleri ile orantılı ve yatırım yapacak kapasiteye ulaştıracak bir gelir seviyesine kavuşturmaya yönelik mali düzenlemeleri yapmak.

Belediyelerin mali denetimini yenden düzenlemek.

Belediyelerin özerkliğini gelişletmek.

Öneriler

CTP’nin söz konusu hedeflere ulaşabilmek adına ortaya koyduğu öneriler ise şöyle:

28 belediyeden, altı ilçe, gönyeli ve Değirmenlik belediyelerini (bunlara ‘Kuzey Mesarya” ve “Güney Mesarya” belediyeleri de eklenebilir. Ancak bunlar, hiç olmayan iki yeni ‘kent belediyesi’ yaratmak anlamına geleceğinden ilk etapta yeni sorunlar yaratabilir) ‘kent belediyesi’, geri kalan belediyeleri ‘bölge belediyesi’ ismi (veya daha uygun bir isim) altında düzenlemek.

Bu durumda ‘kent belediyeleri’nin coğrafi sınırları içerisinde yer alacak bölge belediyelerinin seçmenleri seçimde hem ‘bölge belediye’ başkanları ve belediye meclisleri için, hem de coğrafi sınırları içerisinde oldukları ‘kent belediye’ başkanı ve belediye meclisleri için oy kullanacaklardır.

Bu düzenleme, hem ilk etapta seçime yine 28 belediye ile girileceğinden karmaşa yaratmayacak, hem de dünyada tüm yerel yönetim reformlarında ihtiyaç olarak ortaya konulan “geçiş evresi”ni yaratacaktır. Böylece seçimlerden önce ve sonra Cumhuriyet Meclisi’nin belediyelerin mali durumuna, denetimine, özerkliklerine ve merkezden ‘kent belediyeleri’ne aktarılacak yetkilere ilişkin düzenlemelerin doğru ve düzgün bir biçimde yapılabilmesi için de zaman kazanılacaktır.

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