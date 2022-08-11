Mecliste ‘reform’ gerginliği

UBP-DP-YDP ÜstEL Hükümeti, Mecliste Geçici Özel Komite (AD-HOC) gündemindeki “yerel yönetimler reformu"nu muhalefetle görüşmeden üye çoğunluğuna sahip olduğu İdari Kamu ve Sosyal İşler Komitesi'ne taşıması, yeni bir siyasi gerilime neden oldu.

Ana muhalefet CTP, ÜstEL Hükümeti’nin söz konusu kararı sonrası Mecliste bir basın toplantısı düzenledi. Genel Başkan Tufan Erhürman, kamuoyunu reforma ilişkin son durumla alakalı bilgilendirdi, “ben yaptım, oldu” mantığının kabul edilmeyeceğini vurguladı.

Erhürman’ın açıklamasının ardından Ulusal Birlik Partisi Meclis Grubu, acil bir toplantı kararı aldı.

CTP Milletvekilleri Komite toplantısını beklerken, yerel yönetimlerde örgütlü sendikalar Belediye Emekçileri Sendikası ile DEV-İŞ Meclise geldi.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya ve DEV-İŞ Başkanı Koral Aşam, basına açıklamalarda bulundu.

BES Başkanı Yalınkaya, "Talimat aldılar, onlar da garibanlara oynuyor. Biz bu dayatmaları reddediyoruz. Biz yıllardır yasamızı istiyoruz. Yapmıyorlar. Sayı üzerinden reform yapılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Dev-iş Başkanı Koral Aşam ise yine başa dönüldüğünü belirtti. "İdari İşler Komitesi'nde bir fazla oyları olduğu için bugün bu işi alelacele bitirmeye çalışıyorlar. Biz buna izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

‘Yerel Reform’ yine kriz oldu