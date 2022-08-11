Erhürman: Biz sayıları azaltmayı değil kademeli olarak sistemi reforme etmeyi önerdik

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, yerel yönetimlerde gerçek bir reform için bilimsel yöntemler ve kriterlerle bir çalışma yaptıklarını, ancak hükümetin bu süreci de çökertmek istediğini belirtti.

Erhürman, somut önerilerinin kademeli bir yapıyla merkezdeki yetkiyi adım adım yerele aktararak, yerinde demokrasiyi hayata geçirmek olduğunu ifade etti, "Bizim önerimizde belediye sayılarını azaltmak değil, sistemi reforme etmek vardır" dedi.

UBP-DP-YDP ÜstEL Hükümeti, Meclis'te Geçici Özel Komite (AD-HOC) gündemindeki “yerel yönetimler reformu"nu muhalefetle görüşmeden üye çoğunluğuna sahip olduğu İdari Kamu ve Sosyal İşler Komitesi'ni almış, komiteyi toplantıya çağırmıştı.

Yaşananlar üzerine Mecliste bir basın toplantısı düzenleyen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sürecin, “Ben yaparım, olur” zihniyetiyle sonuçlandırılmaya çalışıldığını ifade ederek, “CTP olarak bu bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. Biz CTP Milletvekilleri olarak bu komite toplantısına girip, bunun kabul edilemez olduğunu ifade edeceğiz” dedi.

“Saiklerle reforme edeceğiz diyerek deforme etmenize izin vermeyeceğiz” diyen Erhürman, CTP’nin ortaya koyduğu önerinin, belediyeleri paylaşımlı bir hizmet modeline dahil edip, merkezdeki yetkiyi yerele aktarmak ve yerinde demokrasiyi hayata geçirmek olduğunu söyledi.

Tufan Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Meclis’te, bizim önerimizle alınan karar doğrultusunda bir ad-hoc komite kuruldu. Bu komite, işin bilimiyle uğraşan insanlar tarafından bilgilendirildi ve komite, ortak bir çalışma sonucunda kriterler oluşturdu. Komitenin başka ne yapması gerekiyordu? Kriterler çerçevesinde bir model geliştirip, reformla ilgili yasal düzenlemeler yapması gerekiyordu. Biz birkaç aydır kamuoyunda açık bir şekilde bu konuyu tartışmıyoruz. Çünkü şu anda ‘hükümette’ bulunan arkadaşlarımızla yoğun bir çalışma yürütmeye çalıştık, doğru modele çekebilelim ve gerçek bir reform yapabilelim. Bugüne kadar bu çalışmalar bir sonuç vermediği gibi, dün bizimle hiçbir istişare yapılmadan, konunun, UBP’nin çoğunlukta olduğu İdari ve Sosyal İşler Komitesi’nde görüşülmesine karar verildi. Yani ‘ben yaparım olur’ zihniyetiyle süreci sonuçlandırmaya çalışacaklar. CTP olarak bu bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. Biz CTP Milletvekilleri olarak bu komite toplantısına girip, bunun kabul edilemez olduğunu ifade edeceğiz.”

CTP’nin önerisi…

Erhürman, CTP'nin ortaya koyduğu önerinin belediye sayısını azaltmak olmadığını, sistemi reforme etmek olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

“Bizim söylediğimiz şu: siyasi Saiklerle reforme edeceğiz diyerek deforme etmenize izin vermeyeceğiz. CTP’nin somut bir önerisi var. Esas mesele, belediyelerde iki kademeli bir yapı oluşturup, kümelendirip, paylaşımlı hizmet modelini ortaya koyabilmektir. Merkezdeki yetkiyi, yavaş yavaş yerele aktararak, yerinde demokrasiyi hayata geçirebilmektir. Bizim önerimizde belediye sayısı azaltmak yoktur, sistemi reforme etmek vardır.”