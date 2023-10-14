1779 araç sürücüsü kontrol edildi, 342’si rapor edildi
Polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, 17799 araç sürücüsü kontrol edilirken, 342 araç sürücüsü rapor edildi. 46 araç ise trafikten men edildi.
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Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1779 araç sürücüsü kontrol edildi.
128’i yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 26’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 72’si trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 30’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak suçlarından olmak üzere, toplam 342 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
1 sürücü tutuklandı ve 46 araç ise trafikten men edildi.
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