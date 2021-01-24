COVID’ten 2 can kaybı

Kıbrıs’ın kuzeyinde Covid-19 kaynaklı 2 kişi yaşamını kaybetti. Sağlık Bakanlığı, 2 ölümle ilgili resmi açıklama yaptı.

Coronavirüs nedeniyle en genç ölümle yüzleştik, yoğun bakımda tedavi gören 40 yaşındaki Salih Çarka hayatını kaybetti. Çarka’nın herhangi bir kronik hastalığı bulunmuyordu. Ayrıca, 56 yaşındaki Mehmet Ali Kahvecioğlu’nun da ölüm haberi geldi.

Sağlık Bakanlığı, Mehmet Ali Kahvecioğlu’nun aort diseksiyon rahatsızlığı olduğunu açıkladı. Bu kayıplarla birlikte Kıbrıs’ın kuzeyinde Coronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 14’e yükseldi. 40 yaşında can verdi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören Covid-19 hastası 40 yaşındaki Salih Çarka’nın ölümü Sağlık Bakanlığı tarafından da duyuruldu.

Salih Çarka, 13 Ocak’ta yaptığı son sosyal medya paylaşımında şunları söylemişti:

“Sevgili ailem ve arkadaşlarım, dün yapılan covid 19 testim maalesef pozitif çıktı, sizden ricam benimle son 5 gündür temas kuran birlikte olan varsa lütfen gidip test yaptırsın...”

21'i yerel 27 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1740 olduğunu, 21'i yerel 27 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hastalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Pilli, 56 yaşındaki Mehmet Ali Kahvecioğlu'nun aort diseksiyon rahatsızlığı bulunduğunu, 40 yaşındaki Salih Çarka'nın ise herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmadığını açıkladı.

Pilli, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet tüm aile ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Bakan Pilli, bugün belirten vakalardan 6 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 21 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 7 kişinin Lefkoşa, 19 kişinin Girne, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

24 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Dün Yapılan Test Sayısı: 1740

Dün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6

Yerel Vaka Sayısı: 21

İyileşip Dün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 14

Dün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 382.135

Toplam Vaka Sayısı: 2039

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1784

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 241

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 56

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 182

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3