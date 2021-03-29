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17 yeni vaka, 38 taburcu

17 yeni vaka, 38 taburcu

"Toplam 8009 test yapıldı, 7'si yerel 17 pozitif vakaya rastlandı, 38 kişi taburcu edildi"

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 8009 olup, 7'si yerel 17 pozitif vakaya rastlanmış, 38 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .7 kişi ise yerel vakadır.

2 kişi Lefkoşa, 4 kişi Gazimağusa, 1 kişi Girne Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Yenişehir-2

Girne

Dikmen-1

Mağusa

Mağusa Merkez -1 / Çanakkale-1 / Gönendere -1 / Görneç-1

 

29  Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8009

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7 

Yerel Vaka Sayısı: 7

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 38 

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 731.665

Toplam Vaka Sayısı: 4312   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3877

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 410     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 56          

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 351

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 25

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

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