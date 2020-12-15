17 yaşındaki kıza saldırdığını itiraf etti

Göçmenköy’de faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen ‘cinsel saldırı’ meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı H.S., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun, olguları aktardı.

Polis, zanlının ‘Cinsel saldırı’ suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 12 Aralık tarihinde Göçmenköy’de faaliyet gösteren bir işyerinde, soyunma odası koridorunda aynı yerde stajyer olan 17 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı.

Polis, zanlının Lefkoşa’da tespit edilip, tutuklandığını ve gönüllü ifade verip, suçunu itiraf ettiğini belirtti.

Polis, zanlının yasal statüsü olmadığını belirterek ilerde davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla tutuklu yargılanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.