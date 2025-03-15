Kıbrıs’ın endemik türlerinden biri olan Medoş Lalesi’nin korunması, çeşitliliğinin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi, Tepebaşı Muhtarlığı ve Tepebaşı Kültür Sanat ve Doğayı Koruma Derneği iş birliğiyle düzenlenen 17. Tepebaşı Lale Festivali bugün başladı.

İki gün sürecek festival, kortej ve geleneksel yastık koşusuyla başladı. Festivalde daha sonra Tepebaşı Vedat Çakır Anı Parkı’nın açılışı yapıldı. Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Ünal Üstel de katılarak, konuşma yaptı.

BRTK’nin haberine göre, Tepebaşı Kültür Sanat ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Necati Kararlı açılışta yaptığı konuşmada, Tepebaşı Köyünü tanıtmak, kültürü yaşatmak ve Kıbrıs’a özgü bir endemik olan Tulipa Cypria –Kıbrıs lalesini korumak, yaşatmak ve geleceğe taşımak amacıyla çalıştıklarını dile getirdi.

Tepebaşı Muhtarı Serhat Keyfiala da, Kıbrıs Lalesi’nin korunması, gelecek nesillere aktarılması amacıyla 17’ncisi düzenlenen festivale katılan tüm vatandaşların keyifli ve güzel vakit geçirmesini diledi.

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser ise 20 köyün bağlı olduğu beldede, tüm köylere hizmet götürmek için durmadan çalıştıklarını ifade ederek, köylerde yaptığı altyapı çalışmaları ve hizmetler hakkında bilgi verdi.

Festival kapsamında, Tepebaşı köyüne kazandırılan Vedat Çakır Parkı’nın açılışının da gerçekleştiğini ifade eden Ataser, köylere farklı alanlarda hizmetlerinin devam edeceğini söyledi. Ataser, beldede hayat bulan projelerle yol ve trafik sorununa büyük ölçüde rahatlama geldiğini ancak Geçitköy –Çamlıbel ve Yılmazköy–Çamlıbel arasındaki yolun iyileştirmeye ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Ataser, beldeye önem vererek birçok projenin hayat bulmasına katkı sağlayan Başbakan Ünal Üstel ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’a teşekkür etti.

Festival kapsamında, halk dansları, modern dans gösterileri, müzik, şiir dinletileri, "Lale Diyarına Tur"lar yer aldı. Festival etkinlikleri yarın da devam edecek.