17 kişi tutuklandı 2’si kaçak

2024 yılı Haziran ayı içerisinde Safaköy’de meydana gelen ‘ev açma’ ve ‘hırsızlık’ meseleleri ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturmada, bölgede meydana gelen hırsızlıklarla ilgili polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Yapılan muhaceret kontrollerinde iki kişinin adada yasa dışı kaldığı ortaya çıktı.

Safaköy’de bulunan üç ayrı apartman dairesinde yapılan aramada yok yoktu.

Polis apartman dairelerinde gerçekleştirildikleri aramalarda, Gümrüğe beyan edilmemiş toplam 660 adet cep telefonunu ve 30 adet dizüstü bilgisayar ve çok sayıda bilgisayar hoparlörü ele geçirdi. Yapılan aramalarda ayrıca, Çin menşei muhtelif içecek ve gıda ürününü, toplam 15.845 TL, 3.985 Amerikan Doları, 5.615 Yuan Çin parası, 30.000 Kyat Miyanmar parası ve 72 Ringgit Malezya parası bulunarak emare olarak alınmıştır.

Yürütülen soruşturmada zanlı olarak tespit edilen toplam 17 kişi H.M., S.W., T.L, Z.X, J.W, G.J, P.Z, J.W, W.L, W.H., XB., J.L., J.H., C.X., X.G., C.X. ve L.X. tutuklandı.