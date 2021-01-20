1633 test yapıldı, 17'si yerel 27 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1633 olduğunu, 17'si yerel 27 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin yoğun bakımda tedavi görmeye başladığını, 20 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 9 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 17 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Bakan Pilli, vakalardan 2 kişinin Lefkoşa, 22 kişinin Girne, 2 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

20 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1633

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9

Yerel Vaka Sayısı: 17

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 20

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 373. 605

Toplam Vaka Sayısı: 1971

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1713

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 247

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 58

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 185

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 11

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4