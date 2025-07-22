16. Lefkoşa Gençlik Günleri, 24 Temmuz'daki konser ve dans gösterileriyle başlıyor

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 16. Lefkoşa Gençlik Günleri, 24 Temmuz'da Zahra Sokak'ta düzenlenecek konser ve dans gösterileriyle başlıyor. Saat 20:00'de başlayacak etkinlikte, HASDER ve Klirou Kültür ve Spor Derneği (PAOK) halk dansları ekipleri sahne alacak. Ayrıca Lefkoşa'nın sevilen genç müzik grubu Alasya, Melatonin ve Grup Altüst performanslarıyla müzikseverlerle buluşacak.

AB Bilgi Merkezi ile HASDER iş birliğinde düzenlenen 16. Lefkoşa Gençlik Günleri , ilerleyen günlerde çeşitli ve heyecan verici etkinliklerle devam edecek. 28-30 Temmuz tarihleri arasında gençlere yönelik Yapay Zekâ ve Dijital Beceriler Atölyesi, 6 Ağustos'ta Sinema Gecesi ve Söyleşi, 9 Ağustos'ta Surlariçi'nde düzenlenen Velesbitnan Hazine Avı Yarışması ve 12 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Gençlerle Yuvarlak Masa Söyleşisi, programda yer alan diğer etkinlikler de düzenleniyor.