16 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 16 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında dün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 16 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlendi.

Bir iş yerinin ise kapama saatlerine uymayarak, açık bulundurulduğu tespit edildi.

Yasakları ihlal eden şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

