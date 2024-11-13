16 araç trafikten men edildi, 4 sürücü tutuklandı

Ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde 16 araç trafikten men edildi, 4 sürücü ise tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, bin 899 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde 322 araç sürücüsü aleyhinde de çeşitli trafik suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

“83’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 26’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 13’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 9’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 9’u elektrikli scooterların kullanım şartlarına uymamak, 6’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak ve 174’ü diğer trafik suçları.”