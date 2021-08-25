16.630 test yapıldı, 149'u yerel 173 pozitif vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.630 olup, 149'u yerel 173 pozitif vakaya rastlanmış,118 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.630 olup, 149'u yerel 173 pozitif vakaya rastlanmış,118 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 22 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 149 kişi ise yerel vakadır.
76 kişi Lefkoşa, 46 kişi Girne, 16 kişi Mağusa, 3 kişi İskele, 6 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa Merkez-9/ Gönyeli-3/ Yenikent-1/ Ortaköy-4/ Kanlıköy-1/Alayköy-1/ Çağlayan-3/ Göçmenköy-3/ Marmara-4 /Minareliköy-1/ Akıncılar-1/ Haspolat-3/ Hamitköy-5/ Taşkınköy-4/ Değirmenlik-1/ Surlariçi-11/ Köşklüçiftlik-4/ Kızılbaş-2/ K.Kaymaklı-7/ Yenişehir-6/ Meriç-2
Girne Merkez-16/ Karaoğlanoğlu-2/ Zeytinlik-3/ Boğazköy-1/ Ağırdağ-2/ Alsancak-7/ Çatalköy-1/ Kaşgar-3 / Esentepe-1/ Aşağı Girne-1/ Yukarı Girne-3/ Lapta-2/ Karakum-2/ Ozanköy-2
Mağusa Merkez-10 / Mallıdağ- 1/ Sakarya-1/ Baykal-1/ Canbulat-1/ Dumlupınar-1/ Paşaköy-1/
İskele Boğaz-1/ Bafra-2
Güzelyurt Merkez-2/ Kalkanlı-3/ Mevlevi-1
Lefke Merkez-1/ Doğancı-1
25 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.630
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 173
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 22
Yerel Vaka Sayısı: 149
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 118
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.357.643
Toplam Vaka Sayısı: 15.496
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 13.187
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2258
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 107
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1998
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 137
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 51
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 16
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 5032
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 427
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 386
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3498
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 39.892