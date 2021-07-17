16.200 test yapıldı, 100'ü yerel 131 pozitif vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.200 olup, 100'ü yerel 131 pozitif vakaya rastlanmış, 34 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.200 olup, 100'ü yerel 131 pozitif vakaya rastlanmış, 34 kişi taburcu edilmiştir.
9 kişi yurt dışından hava yolu ile gelmiştir. 22 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 100 kişi ise yerel vakadır.
16 kişi Lefkoşa, 50 kişi Girne, 26 kişi Mağusa, 5 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke ,1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa Merkez-3 / Gönyeli-3/ Yenikent-1/ Hamitköy-2/ Metehan-1/ Alayköy-1/ Ortaköy-1/ Dumlupınar-1/ K.Kaymaklı-2/ Dereboyu-1
Girne Merkez- 16/ Sadrazam Köyü-1/ Alsancak-7/ Karaoğlanoğlu-1/ Lapta-4/ Çatalköy-5 / Yukarı Girne-3 / Karşıyaka-2/ Zeytinlik-4 / Dikmen-1/ Karakum-2/ Edremit-1/ Taşkent-1/ Ozanköy-1/ Beylerbeyi-1
Mağusa Merkez-6 / Yeniboğaziçi-6/ Karakol-2/ Vadili-4/ Maraş-2/ Gülseren-2/ Paşaköy-1/ Akova-1/ Sakarya-1/ Türkmenköy-1
İskele Altınova-1
Güzelyurt Merkez-3 / Yayla-1/ Akçay-1
Lefke Merkez- 2
17 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.200
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 131
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 9
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 22
Yerel Vaka Sayısı: 100
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 34
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.716.329
Toplam Vaka Sayısı: 9791
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8379
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1376
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 85
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1082
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 206
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 1070
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 325
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 434
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2027
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 25.978