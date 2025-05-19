15 yıllık serüven sona eriyor: Khora Kitabevi kapanıyor

Lefkoşa’nın kültürel yaşamına 15 yıldır katkı sunan Khora Kitap Cafe, kitabevi olarak faaliyetlerine ara verdiğini duyurdu. Yayınevi faaliyetlerinin ise kısa bir aranın ardından süreceği belirtildi.

Khora Kitap Cafe’den yapılan açıklamada, “Okurlarımızın, yazarlarımızın ve kitap gönüllülerimizin katkılarıyla 15 yıldır devam eden kitabevi serüvenimiz şimdilik sona eriyor. Khora Kitap Cafe kapanıyor” ifadeleri yer aldı.

Kitapçının, vedalaşmak isteyen okurlar için bir ay boyunca 10.00-14.00 saatleri arasında açık olacağı ve bu süre zarfında kapanış indirimlerinin uygulanacağı da duyuruldu.

Khora Kitap Cafe, kapanış sürecini bir etkinlikle taçlandırmaya hazırlanıyor. 28-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlikte yazarlar, okurlar ve sanatseverler bir araya gelecek. Hafta sonu boyunca müzik, sanat, kitap ve sohbet dolu bir program planlanıyor.

“Kimselere söz vermeyin” çağrısıyla yapılan duyuruda, kapanış etkinliği ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.