15 akasya ağacı yandı

Mağusa’da Çörek Sokak Patates Ambarları mevkiinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı dün öğlen meydana gelen yangın sonucu yaklaşık iki dönümlük alan içerisinde bulunan kuru otlar tamamen, plastikten mamul sulama ana hat borusu ve 15 adet akasya ağacı ise kısmen yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Soruşturma devam ediyor.

Fotoğraf: Arşiv