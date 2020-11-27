14 yaşındaki çocuğu taciz etti, tutuklandı

14 yaşındaki çocuğu taciz eden C.A tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkeme tarafından 3 gün süreyle tutuklanan C.A, suçunu itiraf etti.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olayı anlattı, mahkemeden zanlı ile ilgili tutukluluk talep etti.

Ergüleç zanlı C.A'nın çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 2020 Ekim ayı içerisinde Lefkoşa'da Marmara bölgesi Nazım Oto Elektrik Dükkanı içerinde misafir olarak bulunduğu sırada cinsel saldırıda bulunduğunu ve çocuğun ilk şikayeti ustasına yaptığını belirtti.

Polis, olay polisin bilgisine 26.11.2020 tarihinde rapor edildiğini ve mesele ile ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlının aynı gün Girne’de tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının mesele ile ilgili polise bir gönüllü ifade verdiğini ve vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini söyledi.

Polis, meselenin ciddi bir mesele olduğunu ve zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini, alınması gereken ifadeler incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu anlattı.

Polis, zanlının serbest kalması halinde alınması gereken ifadelere etki edeceğinin kuvvetle muhtemel olduğunu söyleyerek, tahkikatın salim bir şekilde yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.