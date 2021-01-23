13’ü Girne’de toplam 15 vaka
Bakan Pilli: "Toplam 1773 test yapıldı, 13'ü yerel 15 pozitif vakaya rastlandı, 17 kişi taburcu edildi"
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1773 olduğunu, 13'ü yerel 15 pozitif vakaya rastlandığını , 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 13 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Bakan Pilli, vakalardan 1 kişinin Lefkoşa, 13 kişinin Girne, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
23 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1773
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 15
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2
Yerel Vaka Sayısı: 13
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 380.395
Toplam Vaka Sayısı: 2012
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1770
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 230
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 171
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 12
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4