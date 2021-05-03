Sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün ve bugün, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 132 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti. Bir iş yerinin ise açık olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, “Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 2-3 Nisan tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 132 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, bir iş yerinin ise açık bulundurulduğu tespit edilmiştir” denildi.

Söz konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.