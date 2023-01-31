130 gram hintkeneviri, 3 tutuklu

Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 yaşındaki E.K.’nin evinde yapılan aramada, satışa hazır vaziyette yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü madde ve madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 4 bin 500 TL nakit para bulunarak emare alındı.

Polisten yapılan açıklamaya göre yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen 27 yaşındaki S.H.’nin ise Girne’de tespit edilerek tasarrufunda yaklaşık 110 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığı belirtildi.

Polis, olayla bağlantısı olduğu inanılan 27 yaşındaki A.U.R.’nin de tutuklandığını, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.