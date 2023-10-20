13 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunan sanık hakkındaki karar verildi

Öz yeğeni olan 13 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı ve cinsel istismarda bulunan Atajan Bazaro hakkındaki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 2 yıl 6 ay hapse mahkûm edildi.

Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan heyetin verdiği kararı Candaş okudu.

Candaş, sanığın 13 yaşındaki çocuğa karşı cinsel saldırı ve cinsel istismar suçlarından yargılandığını söyledi.

Yargıç, sanığın 2022 yılı Nisan ayı içerisinde söz konusu suçları işlediğini söyledi, sanığın itham olunduğu davaları kabul ettiğini belirtti.

Yargıç, ayrıca sanığın 2021 yılında aynı çocuğa, cinsel saldırı suçu işlediğini aktardı.

Çocuğa karşı cinsel saldırı suçunun 3, cinsel istismar suçunun ise 6 yıl hapis öngördüğünü kaydeden Candaş, “Üzülerek gözlemlemekteyiz ki hem cinsel suçlar hem de 16 yaşından küçük çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar gittikçe artarak yaygınlaşmaktadır. Bu durum toplum genelinde büyük bir huzursuzluğa sebebiyet vermekte ve aileler çocuklarını yetiştirirken oldukça tedirgin olmaktadırlar” dedi.

Yargıç Candaş, sanığın müştekinin dayısı olmasının suçun vahameti artıran bir olgu olduğunu, dayısının onu koruyup kollayacak bir kişi olması gerekirken, istismar ettiğini belirtti.

Yargıç, sanığın mahkum olduğu suçların niteliği ve ciddiyeti, öngörülen azami ceza ve kamu menfaatini yakından ilgilendirdiği değerlendirildiğinde, sanığa verilmesi gereken cezanın hapis cezası olduğuna aksi halde kamu menfaatinin olumsuz etkileneceğine kanaat getirdiklerini söyledi.

Candaş, sanığın sabıkasız olmasını ve davalarını kabul etmesini de lehine değindirdiklerini ifade etti.

Candaş, ayrıca sanığın Kıbrıs’ın kuzeyinde izinsiz ikamet etme suçunun da dikkate alındığını söyledi ve oy birliği ile 2 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.