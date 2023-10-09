120 reçetenin sahte olduğu belirlendi

“Sahte reçete” soruşturmasında önceki gün tutuklanan Dr. Ö. B. ve eczacı M.F. mahkemeye çıkarılarak 3 gün tutukluluk kararı verildi.

Tahkikat memuru Mehmet Mannaş, 13 Eylül’de başlatılan soruşturma kapsamında Doktor Ö.B ve eczacı M.F‘nin “Resmi evrak sahteleme“, “Sahtelenmiş resmi evrakı tedavüle sürme” ve “Sahtekârlıkla para ve mal temini” suçlarından tutuklandığını kaydetti.

Mahkemede detayları aktaran polis, Doktor Ö.B. nin 8 aylık sürede toplam 10bin 861 reçete yazdığını ve incelenen reçetelerden 35’inin sahte olduğunun tespit edildiğini kaydetti. Eczacı M.F. nin de sosyal sigortalara toplamda 1247 reçete sunduğunu kaydeden polis, eczacı ile ilgili 86 ifade alındı ve 85 reçetenin sahte olduğunun belirlendiğini söyledi.

Polis zanlılar hakkında 3 gün daha tutukluluk talep etti. Yargıç 3 gün ek tutukluluk kararı verdi