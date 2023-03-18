Doğanköy'de sabahın ilk saatlerinde yürüyüş yaptığı esnada 12 metre derinliğindeki dere yatağına düşen 19 yaşındaki Sude Gülbastık yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Doğanköy'de Sarmaşık Sokak üzerinde bu sabah 02.00 sıralarında yürüyüş yaptığı esnada dengesini kaybeden 19 yaşındaki Sude Gülbastık 12 metre derinliğindeki dere yatağına düştü.

İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Gülbastık, yaralanarak Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.