12 kişi yasağa uymadı

Kıbrıs'ın kuzeyinde Coronavirüs tedbirleri kapasımda uygulanan 22.00 - 05.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma yasağını 12 kişi ihlal etti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında; 01-02.01.2021 (22:00 - 05:00 saatleri) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; toplam 12 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işleme gidilmiş olup, soruşturma devam etmektedir.